Лукашенко: «В науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами»

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом 9 февраля заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Мероприятие традиционное, приурочено ко Дню белорусской науки. Александр Лукашенко тепло поздравил ученых с высокими наградами и пожелал заставить весь мир говорить о белорусских достижениях. Вырастить плеяду успешных учеников и прославить Отечество. Но почивать на лаврах, по мнению главы государства, нет времени. Тем более сейчас, когда Беларусь противостоит беспрецедентным политическим вызовам. Александр Лукашенко призвал деятелей науки акцентировать внимание на практикоориентированных темах. Это относится ко всем направлениям исследований.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Великий труд стоит за каждым дипломом и вашим аттестатом. В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям; наверное, вы слышали это и в Зимбабве): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать.

Велик ваш вклад, но не на пустом месте мы это делаем – как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и в социальной сфере. Поэтому мы сохранили школы, вы их развили. Мы имеем определенный результат, который мы можем использовать в нашей стране, я так оцениваю, процентов на 50. Вы, ученые, как никто понимаете, что в науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам, всем нам, и науке в первую очередь, надо смотреть только вперед. И во благо жизни людей, и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность.

Учитывая обеспокоенность всего мира по поводу продовольственной безопасности, сегодня отдельно остановились на разработках в сельском хозяйстве. Как отметил Александр Лукашенко, многолетние усилия, вложенные в развитие агропромышленного комплекса, приносят свои результаты. Достаточно посмотреть на результаты экспорта белорусской сельхозпродукции. Глава государства убежден: агросектор – сфера перспективная и разработку новых технологий в этом направлении нельзя останавливать.