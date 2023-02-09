Белорусский продюсер о 2020-м: люди, которые слушали джаз, получили гимном зэковский шансон

Евгений Олейник, композитор, аранжировщик, продюсер: Низменное намного лучше потребляется человеческим сознанием, чем возвышенное. На этом работает очень много частей индустрии развлечений. Это разврат, мат, фривольное поведение, неуважение. Эти вещи потребляются лучше, и это было известно с библейских времен. Объяснение этому, наверное, есть у нейропсихологов. Может, какие-то части мозга на это настроены. Может, нам это эволюцией заложено, но это факт. Чтобы человека побудить к чему-то возвышенным произведением, нужно приложить больше творческих усилий, как говорят актеры, больше выгореть изнутри, чем побудить его к каким-то действиям произведением с использованием мата. Я хочу заметить такой момент, на который вы, может быть, не обратили внимание. В 2020 году наши «светлоликие», которые в основном были людьми достаточно обеспеченными. Там карусели из Porsche Cayenne вокруг центра Минска. Это реально люди с хорошим достатком, которые хотят больше и больше.

И вдруг ни с того, ни с сего люди, которые должны были бы слушать джаз, современную мировую поп-музыку, получают гимном «Разбуры турмы муры», зэковский, зоновский шансон. Я тогда очень удивился, потому что часть моих знакомых, назовем их «розовые эльфы», которые верят в единорогов, у которых произошел разрыв сознания, потому что милиция и ОМОН начали действовать, которые всю жизнь слушали джаз, что-то очень эстетичное, вдруг ходят и поют то, что они презирают, – шансон. Это работа на очень низменном уровне восприятия, которое люди даже не контролируют. Сколько ты ни пыжься, сколько ни кичись, что ты высокий эстет, все равно, когда появляется мотивация на низменном уровне, человек это воспринимает лучше, чем, если ему сказать: извините, пожалуйста, не могли бы вы отсюда выйти? Это человеческая природа. С этим ничего не поделать, это просто надо знать, умело этим управлять и пресекать это, если это приводит к каким-то незаконным действиям.

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