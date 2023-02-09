Лукашенко на награждении учёных: «Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку»

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Макарина-Кибак: «По многим нашим начинаниям мы были и остаемся первыми в Европе»

Сегодня во Дворце Независимости цвет белорусской научной мысли. Не все такие известные, как Людмила Макарина-Кибак, но такие же заслуженные. Профессура, доктора наук.