Лукашенко на награждении учёных: «Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку»

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людмила Макарина-Кибак: «По многим нашим начинаниям мы были и остаемся первыми в Европе»
Сегодня во Дворце Независимости цвет белорусской научной мысли. Не все такие известные, как Людмила Макарина-Кибак, но такие же заслуженные. Профессура, доктора наук.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы традиционно отмечаем День белорусской науки вручением дипломов доктора наук, аттестатов профессора и научно-педагогическим работникам. Да, наука интернациональна, она принадлежит миру, никто с этим не спорит. Она призвана служить всему человечеству. Но вы – ученые Беларуси, вы – белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. Я хочу поздравить всех вас с присвоением высоких званий. Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. Великий труд стоит за каждым дипломом и вашим аттестатом.
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