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Новости по тегу #Госнаграды

Лукашенко вручил государственные награды накануне Дня народного единства
14 сентября 2026 13:45

Лукашенко вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Холдинг «Интеграл» удостоен ордена Трудовой Славы
14 сентября 2026 10:58

Холдинг «Интеграл» удостоен ордена Трудовой Славы

Гранды микроэлектроники страны и работники различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента
10 сентября 2026 18:30

Гранды микроэлектроники страны и работники различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента

За значительный вклад в развитие Минска в столице чествовали порядка 70 человек
09 сентября 2026 19:04

За значительный вклад в развитие Минска в столице чествовали порядка 70 человек

Госнаград и Благодарности Президента удостоены 59 представителей различных сфер деятельности
04 сентября 2026 16:48

Госнаград и Благодарности Президента удостоены 59 представителей различных сфер деятельности

Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам АПК и коллективам 6 сельхозпредприятий
03 сентября 2026 16:58

Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам АПК и коллективам 6 сельхозпредприятий

Юбилейную медаль к 30-летию ВНС учредили в Беларуси
24 августа 2026 17:15

Юбилейную медаль к 30-летию ВНС учредили в Беларуси

В концертном зале «Минск» чествовали лучших представителей строительной отрасли
05 августа 2026 17:08

В концертном зале «Минск» чествовали лучших представителей строительной отрасли

Торжественная церемония награждения прошла в Совете Республики
05 августа 2026 17:04

Торжественная церемония награждения прошла в Совете Республики

Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 человек и ОАО «Савушкин продукт»
22 июля 2026 17:30

Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 человек и ОАО «Савушкин продукт»

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая
07 мая 2026 17:36

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая

Лукашенко: любые достижения в стране начинаются с учителя
07 мая 2026 16:39

Лукашенко: любые достижения в стране начинаются с учителя