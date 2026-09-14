Новости по тегу #Госнаграды

Слова благодарности от Президента прозвучали и в адрес отдельных тружеников.
Этому предшествовала масштабная модернизация, которая сработала на импортозамещение и увеличение экспорта.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
В здании Минской ратуши собрались те, чей труд часто остается незаметным, но без которого невозможно представить жизнь мегаполиса. В числе награжденных минчане разных возрастов и профессий: правоохранители, врачи, педагоги, журналисты.
Соответствующие указ и распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены аграрии и коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области
Согласно указу Президента, утверждено положение о юбилейной медали, описание и образец удостоверения к ней.
Передовикам производства и ветеранам вручили заслуженные награды и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и преданность своему делу.
Наталья Кочанова вручила почетные грамоты, благодарности и памятные медали тем, кто принял участие в организации XIII Форума регионов Беларуси и России и пятого «Поезда Памяти».
Соответствующие указы и распоряжение подписал глава государства.
«Приятно встречаться с лучшими людьми нашей страны, которые сделали немало, чтобы наша Беларусь была такой светлой, доброй и красивой»
Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды.
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