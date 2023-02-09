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«Выделяются огромные деньги». Лукашенко призвал научное руководство быть практико-ориентированным

09 февраля 2023 16:49
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Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко тепло поздравил ученых с высокими наградами и пожелал заставить весь мир говорить о белорусских достижениях, вырастить плеяду успешных учеников и прославить Отечество.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Можно, конечно, обижаться на промышленников – не оценили. Но преград для авторов самых смелых идей в Беларуси нет. По крайней мере, зеленый свет для романтиков и аксакалов – требование Президента.

«Выделяются огромные деньги». Лукашенко призвал научное руководство быть практико-ориентированным-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотел бы вас сориентировать, особенно руководство нашей страны, присутствующее здесь, связанное с наукой, чтобы мы больше внимания сегодня уделяли практико-ориентированным темам. По востребованным направлениям выделяются огромные деньги, и не только в Беларуси, больше всего за пределами Беларуси. И в России, и не только в России. У меня в памяти переговоры с моим большим другом – президентом Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом. И мы много обсуждали вопросы развития науки, особенно то, что наука получила, исходя из этой выставки, что мы видели. Все сегодня нужно.

«Выделяются огромные деньги». Лукашенко призвал научное руководство быть практико-ориентированным-4

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# Государственная политика в области науки # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

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