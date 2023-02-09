«Выделяются огромные деньги». Лукашенко призвал научное руководство быть практико-ориентированным

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко тепло поздравил ученых с высокими наградами и пожелал заставить весь мир говорить о белорусских достижениях, вырастить плеяду успешных учеников и прославить Отечество.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Можно, конечно, обижаться на промышленников – не оценили. Но преград для авторов самых смелых идей в Беларуси нет. По крайней мере, зеленый свет для романтиков и аксакалов – требование Президента.