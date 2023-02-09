«Нельзя пускать это на самотёк». Когда лучше начать информационное воспитание ребёнка – ответ от журфака БГУ

В стране все научные проекты поддерживают 12 госпрограмм. Фундаментальные науки не забывают. А как забыть, когда речь идет о будущем. Даже дети сейчас подвергаются глобализации. Отнюдь не в пользу национальным интересам. Поэтому на журфаке БГУ разработали медийный ответ ментальным вызовам.

Светлана Харитонова, заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики БГУ:

Мы должны понимать, что ребенок воспринимает информацию непосредственно. Вот все, что видит, он воспринимает, и это начинается с самого раннего возраста. Соответственно, нам нужно начинать с самого раннего возраста, с дошкольного возраста, и отслеживать, какая информация транслируется в визуальном образе, какая в семантическом, то есть то содержание, которое читает, видит. Это и жанры, и темы – то, что освещается, информация в изданиях для дошкольников. Когда ребенок растет, меняются его потребности, это не только игровые и развивающие потребности, это уже и образовательные, и просветительские, и так далее. То, что он читает, то, что и как мы воспитываем, в каких направлениях эта воспитательная функция детских СМИ реализуется, вот что важно. И нам нельзя пускать это на самотек, нельзя отдавать большую часть сегмента детских медиа на развлекательные составляющие, это важно, и образовательные, и просветительские, и научно-популярные, и познавательные. А воспитательная – это сквозная линия, которая проходит через все эти целевые назначения.

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