Лукашенко о помощи Зимбабве: и обучить можем, и в вузы пригласим. Здравоохранение получит хорошие деньги

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас белорусы готовы помогать детям из других стран и континентов. Спасать их от болезней и голода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зимбабве. Сидим с президентом, разговариваем. Уникальная страна, красивая, достаточно развитая, и тот колониальный период свою роль сыграл, англичане что-то там оставили и так далее. Но самое главное – богатейшая страна. Естественно, что не всех они туда пускают, они разобрались, что такое крупное государство. Нет, они хотят дружить с равными. Я прямо ему сказал (мы давно знакомы): ты правильно делаешь, у Беларуси нет рычага тебя где-то там наклонить, санкции ввести, если ты будешь связан с Беларусью и вдруг кто-то очумелый придет в Беларуси к власти и пойдет на разрыв отношений. Нет у нас таких рычагов. Но технологии нужные есть.

Жена у него занимается фондом, фонд у нее есть, помогает детям и так далее. Говорю, присылай жену к нам, мы выстроим под этот фонд программу, начнем там с гуманитарной какой-то помощи, перекинут туда самое-самое необходимое. И показать Зимбабве, как надо лечить детей. Но самое главное – накормить детишек. У нас детское питание, молочные смеси и мясные, мы можем. Давай, говорю, займемся – все, приезжает целая группа специалистов, мы начинаем их обучать, как лечить детей.