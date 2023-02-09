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Лукашенко о помощи Зимбабве: и обучить можем, и в вузы пригласим. Здравоохранение получит хорошие деньги

09 февраля 2023 18:10
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Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас белорусы готовы помогать детям из других стран и континентов. Спасать их от болезней и голода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зимбабве. Сидим с президентом, разговариваем. Уникальная страна, красивая, достаточно развитая, и тот колониальный период свою роль сыграл, англичане что-то там оставили и так далее. Но самое главное – богатейшая страна. Естественно, что не всех они туда пускают, они разобрались, что такое крупное государство. Нет, они хотят дружить с равными. Я прямо ему сказал (мы давно знакомы): ты правильно делаешь, у Беларуси нет рычага тебя где-то там наклонить, санкции ввести, если ты будешь связан с Беларусью и вдруг кто-то очумелый придет в Беларуси к власти и пойдет на разрыв отношений. Нет у нас таких рычагов. Но технологии нужные есть.

Жена у него занимается фондом, фонд у нее есть, помогает детям и так далее. Говорю, присылай жену к нам, мы выстроим под этот фонд программу, начнем там с гуманитарной какой-то помощи, перекинут туда самое-самое необходимое. И показать Зимбабве, как надо лечить детей. Но самое главное – накормить детишек. У нас детское питание, молочные смеси и мясные, мы можем. Давай, говорю, займемся – все, приезжает целая группа специалистов, мы начинаем их обучать, как лечить детей.

Лукашенко о помощи Зимбабве: и обучить можем, и в вузы пригласим. Здравоохранение получит хорошие деньги-1

Александр Лукашенко:
И вот коснулись проблемы – и вырисовывается целое направление сотрудничества. Но и само здравоохранение, если мы подключимся и будем им помогать, а есть же чем помогать: у нас и люди головатые, специалисты есть, и обучить можем, и в вузы пригласим – все же это за деньги. Само здравоохранение получит хорошие деньги. То есть надо шевелиться, разворачиваться в этом плане и выходить за рамки нашего белорусского бытия, скажем так.

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# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва # Оксилия Мнангагва # Евгений Пустовой # Фотофакт

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