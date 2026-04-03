Уровень газа в европейских подземных хранилищах находится на критическом уровне

Уровень газа в европейских подземных хранилищах находятся на критическом уровне. По информации на 1 апреля, их заполненность упала ниже 28 %. При этом в Нидерландах запасы почти исчерпаны и составляют меньше 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на весну, объемы потребления газа остаются на аномально высоком уровне. Ситуацию осложняет и дефицит ресурсов, вызванный сбоями в поставках из ближневосточного региона. Масла в огонь подливает и курс ЕС на полный отказ от российского газа в 2027 году – это делает будущее рынка непредсказуемым. Тем временем метеорологи предупреждают о новом серьезном похолодании в Центральной Европе на следующей неделе. Это обстоятельство еще больше затянет отопительный сезон, который уже побил многие рекорды.