Прямой эфир

Новости по тегу #МЧС Беларуси

В МЧС назвали типичные нарушения при эксплуатации печей в жилых домах
08 октября 2026 11:20

В МЧС назвали типичные нарушения при эксплуатации печей в жилых домах

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го
08 октября 2026 09:01

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го

Сотрудники МЧС помогли найти потерявшихся в лесу грибников
07 октября 2026 14:43

Сотрудники МЧС помогли найти потерявшихся в лесу грибников

В Беларуси проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». Рассказываем, как принять участие
07 октября 2026 07:29

В Беларуси проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». Рассказываем, как принять участие

Утечку аммиака на Гомельском химзаводе ликвидировали сотрудники МЧС – никто не пострадал
06 октября 2026 14:08

Утечку аммиака на Гомельском химзаводе ликвидировали сотрудники МЧС – никто не пострадал

Работники МЧС ликвидировали утечку 50 кг аммиака на Гомельском химзаводе
06 октября 2026 07:31

Работники МЧС ликвидировали утечку 50 кг аммиака на Гомельском химзаводе

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Витебском районе
06 октября 2026 07:11

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Витебском районе

Республиканская акция «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси
06 октября 2026 05:41

Республиканская акция «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси

В Минской области усилили контроль за состоянием домовладений
05 октября 2026 14:11

В Минской области усилили контроль за состоянием домовладений

Пожар в Волковысском районе: следователи выясняют причину гибели двух мужчин
05 октября 2026 10:01

Пожар в Волковысском районе: следователи выясняют причину гибели двух мужчин

В Беларуси стартует масштабная акция МЧС «Молодежь за безопасность»
05 октября 2026 07:12

В Беларуси стартует масштабная акция МЧС «Молодежь за безопасность»

В Кобринском районе ликвидирован пожар на зерносушильном комплексе – МЧС
04 октября 2026 11:30

В Кобринском районе ликвидирован пожар на зерносушильном комплексе – МЧС