Новости по тегу #МЧС Беларуси

Правила безопасности тут простые – вовремя замазать щели в кирпичах, побелить дымоход, положить на пол металлический лист и убрать подальше все, что может воспламениться.
Спасатели отмечают: с наступлением холодов риски только растут. Исправная проводка, почищенная печь и работающий пожарный извещатель – позаботиться хозяевам домов в частном секторе об этом несложно.
Лесные прогулки в поисках грибов оборачиваются спасательными операциями. В Могилевской области сотрудники МЧС искали сразу нескольких грибников.
С 5 по 16 октября в Беларуси проходит профилактическая акция МЧС «Молодежь за безопасность».
Что стало причиной ЧП – сейчас устанавливают.
Инцидент зафиксирован на открытой площадке складского помещения.
К моменту прибытия подразделений МЧС внутри здания операторной наблюдалось горение.
Завершится республиканская акция 16 октября масштабным итоговым мероприятием.
Во второй половине недели синоптики прогнозируют похолодание.
Согласно предварительным сведениям, вечером 4 октября в МЧС зафиксировали сообщение о пожаре в частном доме – он произошёл в деревне Лесняки Волковысского района. В ходе тушения возгорания спасатели нашли в жилой комнате обгоревшие тела двух мужчин.
Главная цель – напомнить о правилах безопасности и оказать поддержку тем, кто особенно нуждается во внимании.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и вместе с работниками хозяйства спасли 55 тонн зерна.
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