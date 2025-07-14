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Как дроны помогли в ликвидации последствий урагана в Могилёве – рассказали в «Белэнерго»

14 июля 2025 16:17
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Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.

Как дроны помогли в ликвидации последствий урагана в Могилёве – рассказали в «Белэнерго»-2

Юрий Шмаков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
Надо отметить, что при общей похожести ситуаций в прошлом году в Гомельской области, а в этом году в Могилевской, они для специалиста отличаются кардинально. И, соответственно, решения, которые принимались уже ночью, до трех часов ночи, оперативно, по информации, которая была только передана по диспетчерским каналам связи, ну и руководителем Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», она тоже была несколько иной.

Но она была правильной. В чем отличие? В том, что Гомельщину, как правило, захватил вот этот ураган, как мы его уже называем, в большей степени сельскую местность, и линии электропередач отключили, оставили без света город, но в городе не так много было повреждений, в отличие от Могилева, где концентрация вот этого удара стихии…

В городе оказалось все несколько сложнее, в первую очередь, оценить ситуацию. Автоматика нам показала, что отключилось. Но где отключилось? Нужно было обежать ногами. А ночь... И мы, к сожалению, этого в первые минуты не могли сделать, потому что вот даже и мэр говорит… Там на автомобиле не проедешь, не везде проедешь.

Очень помогла ситуация прошлогодняя нам с выводами, мы их сделали, и в 5 утра у нас уже летал беспилотный летательный аппарат. Было солнечно, было светло, и именно летательным аппаратом, летательными аппаратами мы смогли оценить обстановку и понять, куда нам приложить первые свои усилия.

# Погода в Беларуси # Беспилотники # ГПО «Белэнерго»

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