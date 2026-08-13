Новости по тегу #Ураган

Ночной ураган на прошлой неделе нанес серьезный ущерб лесному фонду. В Витебской области эпицентром стихии стал Бегомльский район. Теперь главная задача – провести полное обследование поврежденных массивов и отвести участки под санитарные рубки.
Как оперативные службы справляются с буреломом и какова цена разгула стихии?
На ликвидации завалов в регионе задействованы около 200 человек и 60 единиц техники от МЧС и коммунальных служб. С улиц, дорог и дворов уже убрано и вывезено более 200 аварийных деревьев.
В понедельник мощный грозовой фронт прошелся над четырьмя районами и повалил огромное количество деревьев на общей площади около 250 гектаров.
Он принес сильные ливни и ветер, порывы которого превышают 120 километров в час.
По-прежнему нарушено движение поездов, а дороги в ряде регионов остаются закрытыми.
Число жертв может увеличиться по мере продолжения разбора завалов.
Самый сильный в 2025 году циклон обрушился на Гаити, Ямайку, Кубу и Доминикану в ночь на 29 октября.
По данным местных властей, погибли по меньшей мере четыре человека.
Смерч принес с собой оползни, разрушения, отключение электричества.
Закрыты два международных аэропорта. Власти подготовили около тысячи пунктов временного размещения.
Помимо отключения электроэнергии, ураган принес с собой хаос на улицах и дорогах. Власти принимают меры предосторожности.
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