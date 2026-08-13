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Новости по тегу #Ураган

Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив
13 августа 2026 17:40

Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов
10 августа 2026 18:10

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды
07 августа 2026 13:47

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды

В Гродненской области лесхозы устраняют последствия урагана
29 июля 2026 17:05

В Гродненской области лесхозы устраняют последствия урагана

На юг Италии обрушился мощный ураган «Гарри»
21 января 2026 10:50

На юг Италии обрушился мощный ураган «Гарри»

Во Франции из-за шторма «Горетти» остались без света около 380 тыс. домохозяйств
09 января 2026 09:44

Во Франции из-за шторма «Горетти» остались без света около 380 тыс. домохозяйств

Ураган «Мелисса» унес жизни свыше 40 человек – WP
31 октября 2025 09:01

Ураган «Мелисса» унес жизни свыше 40 человек – WP

До 49 возросло число погибших в Карибском бассейне из-за урагана «Мелисса»
31 октября 2025 07:56

До 49 возросло число погибших в Карибском бассейне из-за урагана «Мелисса»

Ураган «Мелисса» нанёс серьёзный ущерб Ямайке
31 октября 2025 07:33

Ураган «Мелисса» нанёс серьёзный ущерб Ямайке

Ямайка содрогнулась под натиском урагана «Мелисса» – 3 человека погибли
28 октября 2025 10:49

Ямайка содрогнулась под натиском урагана «Мелисса» – 3 человека погибли

На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за приближающегося урагана
28 октября 2025 06:02

На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за приближающегося урагана

Ураган ‭«Бенжамен» обрушился на Францию и оставил без электричества около 140 тысяч домов
23 октября 2025 19:56

Ураган ‭«Бенжамен» обрушился на Францию и оставил без электричества около 140 тысяч домов