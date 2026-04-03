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Хоккеисты «Славутича» обыграли «Шахтер» со счетом 4:1

03 апреля 2026 20:07
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Смоленский «Славутич» восстановил паритет в полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. Во втором матче россияне на домашнем льду одолели солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая встреча завершилась в пользу подопечных Андрея Мезина в овертайме. И сегодня оппоненты взяли реванш. Стартовая 20-минутка осталась безголевой. Однако в начале следующего игрового отрезка Артем Гуменюк вывел отечественный клуб вперед. 

Несмотря на колоссальные усилия солигорчан удержать перевес, итоговую викторию праздновали соперники, они вернули интригу в противостояние дружин, восстановив равенство в серии – 1:1.

# Хоккей

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