Что будут делать с древесиной после урагана в Могилёве? Ответил первый замминистра лесного хозяйства

Кирилл Казаков, СТВ: Каков масштаб? Успеете ли вы к 1 сентября либо же это будет форс-мажор?

Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.

Андрей Карась, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Задачу нам поменяли. Да, у нас на сегодняшний день в остатках порядка 3,5 миллиона дровяной древесины. Это, скажем так, низкокачественная древесина. На сегодняшний день уже выстроена работа у нас, составлены графики, и эта древесина поступает на предприятия ЖКХ, «Белтопгаза». Населению идет реализация. Я думаю, что в первую очередь мы до 1 сентября уберем ту древесину, которая расположена у нас на складах, которые размещены вдоль автомобильных дорог.

Алена Сырова:

Прошлогодняя, получается?

Андрей Карась:

Это прошлогодняя, да. Потому что к могилевской мы еще не приступали, пока на сегодняшний день проводим выявление того объема, который этот бурелом повредил.

Кирилл Казаков:

Но объем большой?

Андрей Карась:

Пока, по предварительным данным, по республике порядка 3 100 гектаров, но работа еще продолжается, это по всей республике, по Могилевской области где-то 2 500 гектаров. То есть эта цифра уже подтверждена, но она еще растет в сторону увеличения.

Алена Сырова:

Но кадры, опубликованные с воздуха, просто до мурашек, они поражают. Там просто выкошены эти леса. Что планируете с ней делать? По схеме прошлого года, привлекать из других регионов?

Андрей Карась:

Да, у нас в четверг планируется проведение отраслевого штаба на территории Могилевского лесхоза. Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения, потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70 % – это хвойная древесина.