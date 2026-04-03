В Германии предупредили об угрозе исчезновения десятков тысяч рабочих мест в сфере грузоперевозок

Логистическая отрасль Германии оказалась на грани коллапса из-за стремительного роста цен на топливо. По прогнозам немецких СМИ, под угрозой увольнения находится каждый седьмой водитель большегруза, это порядка 100 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовое сокращение штатов в грузоперевозках неминуемо приведет к перебоям в поставках продуктов и остановке промышленного производства.

Ситуацию усугубляет не только мировой рост цен, но и внутренние «экологические налоги», которые прибавляют к стоимости литра около 20 центов. Сейчас цена за литр дизеля в ФРГ достигла исторического максимума – 2 евро 30 центов. Политики предложили временное решение. Сопредседатель партии зеленых выступил за ограничение скорости на автобанах, что поможет экономить горючее. Он также раскритиковал правительство за излишнюю робость. Среди других идей фигурирует возвращение дешевого проездного на общественный транспорт и налог на сверхприбыли нефтяных корпораций. Напомним, Германия ранее отказалась от российских энергоносителей, а после конфликта на Ближнем Востоке ситуация резко ухудшилась.