Первенство Беларуси по вольной борьбе прошло в Минске

В Минске прошло первенство страны по вольной борьбе. На награды претендовало более 120 атлетов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо медалей, участники боролись и за места в выездном составе команды на континентальное первенство, которое пройдет летом в Македонии.

10 весовых категорий и 10 победителей, чемпионы представят Беларусь на европейском форуме. Борцы до 20 лет – это уже сформировавшиеся атлеты, которые могут выступать на взрослых турнирах, однако главной задачей тренерского штаба является не только пьедестал, но и сохранение ребят на будущее, для комплектации национальной команды.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Безусловно, есть талантливые ребята, которые в перспективе, надеюсь, войдут в национальную команду и также будут представлять на чемпионатах мира и Европы в будущем. Ярослав Кохан, Кулаков, Ходунов, Глеб Петров.

Хорошие ребята есть, смотрим, анализируем борьбу. Они будут выступать по своему возрасту на чемпионате Европы в Македонии, на чемпионате мира в Словакии. Им нужно показать в первую очередь результат среди своих сверсников. А далее уже проанализируем их выступления, уже будем подтягивать ближе к национальной команде.

В рамках подготовки к континентальному форуму ребята проверят еще раз свои силы на турнире олимпийского призера Сергея Смаля, также состоится предстартовый учебно-тренировочный сбор. Задачи на чемпионат Европы стоят медальные.