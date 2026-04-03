ХК «Динамо-Шинник» уступил по буллитам московскому «Динамо»

Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели поражение во втором матче первого раунда Кубка Харламова против одноклубников из Москвы. Поединок прошел в российской столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовая встреча завершилась в пользу подопечных Евгения Летова в овертайме – 2:1. Оппоненты были полны решимости взять реванш и уже на 10-й минуте вышли вперед усилиями Тимура Кола.

Однако еще до перерыва наши парни восстановили паритет, точный бросок нанес защитник Илья Сансевич. После возобновления игры хозяева вновь обеспечили себе преимущество, которое продержалось недолго – Богдан Белкин сравнял и вернул интригу в этот матч.

В дальнейшем также наблюдалась плотная и неуступчивая борьба, победителями из которой вышли россияне, московские «динамовцы» установили равенство в серии – 1:1.