Чем опасны бьюти-процедуры у неквалифицированных специалистов – объяснила врач-косметолог

Основными клиентами института красоты были представители богемы. Простому советскому человеку такие услуги были практически недоступны. Сегодня их можно получить, нередко не выходя из подъезда. В соседней квартире спокойно принимает на дому мастер маникюра, эпиляции, лешмейкер и парикмахер. Иногда это один человек, который прошел несколько краткосрочных курсов и теперь готов по сходной цене осчастливить всех, кто хочет стать красивее. Только последствия могут быть очень печальные, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Холодцова, врач-косметолог Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска:

Косметология – это гораздо больше, чем просто взять шприц и ввести пациенту. Человек гораздо больше, чем просто кожа, которую мы видим. Мы не видим огромное количество сосудов, которые под этой кожей. Мы не видим огромное количество лимфатических сосудов, наших нервов, которые можно повредить. Мы видим случай слепоты, когда вводил неквалифицированный специалист. Мы знаем случай, когда даже травмировали височную кость и препарат вводили в головной мозг человеку – это тоже из некачественной косметологии.

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