Новости по тегу #Александр Лукьянов

Он объединил полторы сотни представителей самых разных сфер: от здравоохранения и промышленности до культуры и средств массовой информации.
Площадкой для укрепления межпарламентского и экономического диалога станет древний узбекский город Хива.
А еще поговорили о том, почему для ребят это путешествие становится одним из самых ярких событий в жизни.
В качестве спикеров – представители прокуратуры Минска, ученые и журналисты. Диалоговая площадка объединила более 600 человек.
В 2026 году благодаря взаимодействию руководства верхних палат парламентов Беларуси и России к масштабному маршруту памяти присоединятся делегации из стран антигитлеровской коалиции.
2026-й на пространстве СНГ объявлен Годом охраны здоровья. Также на повестке новая редакция Земельного кодекса для стран СНГ и совместные механизмы поддержки молодых талантов.
Здорово, когда молодые люди объединяются вокруг таких инициатив и сами их предлагают. Наше лишь дело со стороны органов власти, со стороны законодательных органов создать условия.
Особое место занимает образ Елены Мазаник с тем самым «белорусским платочком» на шее – символом ее подвига и памяти о героях Минского подполья.
Напомним, в 2025 году была принята Директива №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Документ позволил выстроить работу на качественно новом уровне.
45 человек – представители всех регионов Беларуси – трудились на благоустройстве парка Народного единства в Минске.
Как Конституция определяет будущее Беларуси? Какое влияние на общественную жизнь имеет Директива №12? Как на законодательном уровне защищена белорусская женщина?
«Основные направления развития нашего государства так или иначе отфиксированы в этом базовом документе. С праздником наших граждан, счастья, мира, любви, добра и развития нашей родной страны».
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