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Новости по тегу #Александр Лукьянов

Первый форум молодых специалистов проходит в Минске
27 августа 2026 14:04

Первый форум молодых специалистов проходит в Минске

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября
18 августа 2026 17:00

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября

Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова
05 июля 2026 13:55

Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске
17 июня 2026 19:56

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске

Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников
09 июня 2026 17:28

Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников

В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия МПА СНГ. Одна из центральных тем – медицина
21 мая 2026 18:44

В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия МПА СНГ. Одна из центральных тем – медицина

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси
12 мая 2026 09:58

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

В сквере 80-летия Победы открыли памятный знак в честь участников Минского подполья
08 мая 2026 16:44

В сквере 80-летия Победы открыли памятный знак в честь участников Минского подполья

В Мингорисполкоме обсудили работу по формированию идеологической вертикали города
17 апреля 2026 18:05

В Мингорисполкоме обсудили работу по формированию идеологической вертикали города

45 представителей всех регионов Беларуси приняли участие в благоустройстве парка Народного единства
27 марта 2026 10:49

45 представителей всех регионов Беларуси приняли участие в благоустройстве парка Народного единства

Правовой и идеологический фундамент! О приоритетах Беларуси пообщались с Александром Лукьяновым
15 марта 2026 14:03

Правовой и идеологический фундамент! О приоритетах Беларуси пообщались с Александром Лукьяновым

Как Основной закон страны определяет будущее Беларуси – ответил Александр Лукьянов
15 марта 2026 13:55

Как Основной закон страны определяет будущее Беларуси – ответил Александр Лукьянов