Депутат о непогоде в Могилеве: люди не бросились звонить в 115, а взяли пилы и грабли и пошли помогать

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Знаете, мы, последний спикер, говорили об убытках, а я бы сказала, что могилевчане, у них появилась такая фраза: «Спасибо большое, что взял имущество». Хочется принести соболезнования семье, которая потеряла, и людям, за которых мы сегодня молимся.

Но мы понимаем, что количество жертв, которые мы подсчитали, минимально. Мы говорим о том, что все сделали выводы, и я хочу сказать, что могилевчане это видят. С какой скоростью люди вышли на работы, с какой скоростью помогают МЧС, с какой скоростью, я вам хочу сказать, могилевчане… Мы делаем выводы даже по прошлому году. Не бросились к телефонам звонить 115. Люди взяли пилы, люди взяли грабли, они стали выходить и смотреть, оценили ситуацию на своем участке и сразу идут к соседям для того, чтобы помогать. Есть вот такое хорошее слово «толока». И есть еще интересное, знаете, такое психологическое явление. Вот когда такое случается, люди объединяются. Я бы сейчас сказала, что у нас в Могилеве и во всей Беларуси происходит вот такое объединение.

Каждый на своем месте сработал на все сто. Люди это видят. Я сегодня созвонилась со своими коллегами-депутатами. Не я одна выезжала в свой округ и задавала вопрос. Есть ли какие-то жалобы, обращения именно к нам, депутатам парламента? Таких обращений нет. Это что значит? Это значит, на уровне города, на уровне области все вопросы решаются. Решаются своевременно.