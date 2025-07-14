Как и кому будут выплачивать компенсацию за ущерб от урагана, рассказал мэр Могилёва

Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.

Сергей Чертков, председатель Могилевского городского исполнительного комитета: Ну, конечно, будет сделана потом работа над ошибками. Хотя я хочу сказать, что сработали все очень быстро. Прежде всего МЧС. Ситуационный штаб был уже развернут в 4 утра в горисполкоме. И мы уже оценили обстановку, знали количество пострадавших, знали, где повреждены линии электропередач. Точнее, не где, а сколько их вообще. И поэтому никаких нареканий к службам по ситуации нет. Конечно, мы внимательно все проанализируем, посмотрим, что надо еще улучшить. Как сделать, чтобы где-то быстрее реагировать. Выводы будут сделаны.

Алена Сырова, СТВ:

А люди вообще обращаются за компенсациями? Как это будет организовано?

Сергей Чертков:

У нас решением горисполкома создана комиссия по оценке ущерба, в каждой администрации района есть такая комиссия, и мы собираем на горячую линию звонки и заявки, их уже более 700, и теперь с завтрашнего дня депутаты и представители вот этих комиссий, рабочей группы, администрации пойдут в каждый дом, в каждое домовладение. И будут оценивать ущерб, и будут оценивать ту ситуацию, в которой эта семья живет.

Если это сложная жизненная ситуация, где или инвалиды, или пенсионеры, у них нет детей, или многодетные, матери-одиночки, конечно, мы там будем подключаться и оказывать помощь, помощь и денежную, а если надо, и физически сделаем кровлю или что-то поправим.