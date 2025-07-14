Курсанты Университета гражданской защиты МЧС направлены на помощь с ликвидацией последствий урагана

Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Реализованы приоритетные задачи, на которые в том числе обращал внимание глава государства, но работа до сих пор продолжается. Вот мы говорим про Могилев, сегодня по решению министра по чрезвычайным ситуациям дополнительно были направлены курсанты Университета гражданской защиты, потому что есть определенные сложности, в частности по расчистке кладбищ. То есть людям даже просто невозможно туда пройти, а инженерная техника проехать не может. Поэтому ручная сила, наши специалисты, наши профессионалы там сейчас работают.

Дальше проводятся дополнительные вопросы, связанные с оценкой ущерба. Сегодня мы обрабатываем абсолютно все заявки, которые поступают на 101 и 112. Мы понимаем, что данные эти будут постоянно обновляться, но вместе с тем самая главная задача – это дойти до каждого и обработать каждую просьбу человека.