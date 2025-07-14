Мэр Могилёва рассказал, как быстро устранят все последствия урагана
Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.
Сергей Чертков, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:
Работы, конечно, много, но ситуация абсолютно контролируемая. Вся жизнедеятельность города обеспечена. Есть электричество, есть водоснабжение, водоотведение, работает транспорт. Из проблем – надо еще убирать наши улицы, надо убирать дворовые территории, детские садики, школы, надо убирать кладбище. И очень много вопросов по частным домовладениям, по частному сектору.
Надо дойти до каждого двора, до каждого дома и разобраться, где надо помочь людям.
Алена Сырова, СТВ:
А вы вообще предполагали, что такой ущерб нанесет стихия? Понятно, что нас всех предупреждали в той или иной степени, что будет непогода, такой-то ветер, но то, что вот так все сложится именно у вас, предполагали?
Сергей Чертков:
Конечно, никто не предполагал. Более того, что интересно, что есть районы Могилева, которые вообще не затронуты, а есть районы, которые затронуты сильно. Поэтому я утром, 10 июля, в районе трех ночи, когда я добрался до исполкома, то, что я увидел, это еще было в темноте, конечно, поразило. А когда уже стало светло, я начал объезжать город, то, конечно, масштабы впечатляют.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что вы предполагаете? Когда у вас конечная точка, когда более-менее уберете? Понятно, что дело в том, чтобы восстановить город, чтобы он был таким же зеленым. Условно говоря, тот же самый бульвар Непокоренных не получится очень быстро. Но какая точка, когда вы все это дело уберете?
Сергей Чертков:
Губернатор поставил задачу в течение недели максимально все очистить и в кратчайшие сроки полностью ликвидировать все последствия. Этим занимаемся, причем занимаются не только коммунальные службы, все предприятия города, люди. Мы провели субботник очень большой, все люди откликнулись. Поэтому задача эта по силам, мы активно работаем.