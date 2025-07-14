Мэр Могилёва рассказал, как быстро устранят все последствия урагана

Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП.

Сергей Чертков, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:

Работы, конечно, много, но ситуация абсолютно контролируемая. Вся жизнедеятельность города обеспечена. Есть электричество, есть водоснабжение, водоотведение, работает транспорт. Из проблем – надо еще убирать наши улицы, надо убирать дворовые территории, детские садики, школы, надо убирать кладбище. И очень много вопросов по частным домовладениям, по частному сектору. Надо дойти до каждого двора, до каждого дома и разобраться, где надо помочь людям.

Алена Сырова, СТВ:

А вы вообще предполагали, что такой ущерб нанесет стихия? Понятно, что нас всех предупреждали в той или иной степени, что будет непогода, такой-то ветер, но то, что вот так все сложится именно у вас, предполагали? Сергей Чертков:

Конечно, никто не предполагал. Более того, что интересно, что есть районы Могилева, которые вообще не затронуты, а есть районы, которые затронуты сильно. Поэтому я утром, 10 июля, в районе трех ночи, когда я добрался до исполкома, то, что я увидел, это еще было в темноте, конечно, поразило. А когда уже стало светло, я начал объезжать город, то, конечно, масштабы впечатляют.