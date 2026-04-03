YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга

Очередной акт «цифровой цензуры» и наглядное проявление политики двойных стандартов. Канал СТВ был заблокирован видеохостингом американской компании YouTube. Масштаб площадки впечатлял: аудитория в 2 миллиона 400 тысяч подписчиков, а суммарные просмотры проектов «Столичного телевидения» только за 2025 год перешагнули отметку в 1 миллиард 700 миллионов.

При этом стоит отметить, что сам канал СТВ и руководство телекомпании не находятся под санкциями. В аналогичной ситуации сегодня оказались не только мы, но и крупнейшие государственные медиа – ОНТ и Белорусское телеграфное агентство. Сразу после этого на YouTube стали появляться фейковые клоны. Не подписывайтесь на них – это фальшивка. О создании новых аккаунтов телеканал сообщит в своих соцсетях.

Министерство информации Республики Беларусь негативно оценило этот недружественный и безосновательный шаг и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Реакция медиасообщества последовала незамедлительно. В Белорусском союзе журналистов заявили: организация будет настаивать на применении самых жестких ответных мер – как симметричных, так и асимметричных.