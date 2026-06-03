Новости по тегу #Юлия Абухович

Одним из ключевых инструментов станет цифровой отпечаток – набор технических параметров, позволяющий распознавать устройство клиента. Среди обязательных данных – геолокация.
Чаще всего подделывают наши продукты питания. В лидерах – сгущенка, сухое молоко и тушенка.
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили опыт восстановления, социальные инициативы и долгосрочные энергетические перспективы Беларуси.
«Когда мы говорим про энергетику, давайте вспомним про санкции, нам тоже говорили: «Умрете». И что? Что говорит теперь Президент? Так, забыли. Новая реальность. И это тоже наша новая реальность. И как показал опыт, мы к ней готовы».
«Любая дополнительная прибыль за счет расширения сферы поставок наших калийных удобрений, за счет расширения сфер финансовых платежей, естественно, сразу отразится на экономике».
«Вместе мы сделаем продукт, который будет конкурентоспособен».
Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? Эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре.
«Дальняя дуга начиналась с того, что это был наш вынужденный путь», – отметила экономический аналитик.
Александр Лукашенко находится в масштабной зарубежной командировке, которая охватывает сразу несколько регионов мира.
«Мы готовы на то, что будут приниматься решения, которые позволят нам развиваться дальше, уходя от санкционного давления. Но опять-таки, это сделка. И Президент наш все время говорил, мы готовы на большую сделку, но обязательно с учетом интересов Республики Беларусь».
Неужели в Брюсселе не готовы сопоставить политические решения и экономический эффект?
Партнерство Минска и Маската не только стратегическое, но и взаимовыгодное. Мы поставляем большое количество товаров, которые не производятся в Омане. Интересен также наш опыт в части механизации и цифровизации, особенно в сельском хозяйстве.
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