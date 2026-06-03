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Новости по тегу #Юлия Абухович

Белорусские банки переходят на новые стандарты безопасности с 1 июля
03 июня 2026 17:20

Белорусские банки переходят на новые стандарты безопасности с 1 июля

«Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети
19 апреля 2026 17:05

«Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети

Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу
30 марта 2026 18:46

Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу

Почему энергетика – это будущее экономики? Мнение эксперта
30 марта 2026 16:58

Почему энергетика – это будущее экономики? Мнение эксперта

Юлия Абухович: белорусская экономика готова к любому развитию событий
21 марта 2026 13:35

Юлия Абухович: белорусская экономика готова к любому развитию событий

«Это наша прибыль, доход и имидж». Эксперт объяснила, почему Беларуси и России важно делать товары Союзного государства
02 февраля 2026 16:36

«Это наша прибыль, доход и имидж». Эксперт объяснила, почему Беларуси и России важно делать товары Союзного государства

Как Беларусь выстраивает стратегию работы с Африкой? Эксперты объяснили
01 декабря 2025 18:38

Как Беларусь выстраивает стратегию работы с Африкой? Эксперты объяснили

Не мы отсекли премиальные рынки и ввели против себя санкции – Абухович о выгоде от стран дальней дуги
01 декабря 2025 16:36

Не мы отсекли премиальные рынки и ввели против себя санкции – Абухович о выгоде от стран дальней дуги

«Это базис для любой страны». Ещё раз о визите Лукашенко в Мьянму
29 ноября 2025 16:39

«Это базис для любой страны». Ещё раз о визите Лукашенко в Мьянму

Беларусь своих партнёров никогда не предавала и не предаст – Абухович
09 ноября 2025 19:40

Беларусь своих партнёров никогда не предавала и не предаст – Абухович

Европа из-за санкций теряет 60 млн евро каждый час
09 ноября 2025 19:14

Европа из-за санкций теряет 60 млн евро каждый час

«Это очень перспективное государство в части логистики». Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Омана
11 октября 2025 16:34

«Это очень перспективное государство в части логистики». Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Омана