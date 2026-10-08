Новости по тегу #Евгений Барановский

Спасатели отмечают: с наступлением холодов риски только растут. Исправная проводка, почищенная печь и работающий пожарный извещатель – позаботиться хозяевам домов в частном секторе об этом несложно.
Съемочная группа СТВ приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это, хоть на день примерить на себя роль спасателя.
Ежегодный проект «Один день с МЧС» – это полное погружение в специальность. Никакого послабления для прессы и блогеров, условия приближены к реальным боевым будням бойцов.
Особое беспокойство у спасателей вызывает рост возгораний по вине детской шалости с огнем. Только с начала 2026 года таких случаев уже около трех десятков.
Белорусов призывают не сжигать сухую траву на придомовых участках, не бросать спички и окурки, а также объяснить детям опасность игр с огнем.
В МЧС напоминают: паводковая обстановка остается динамичной, и специалисты внимательно отслеживают ее развитие.
Установившиеся крепкие морозы в Беларуси – не повод выходить на лед. Об этом предупреждают спасатели.
«Благодаря информированию общественности, когда мы говорим о том, что есть определенная опасность, и говорим, как необходимо себя вести в этих опасностях, это привело к тому, что общество приняло это испытание как обычное событие, не как чрезвычайное».
Госавтоинспекция Беларуси переведена на усиленный режим несения службы.
Не только помощь в быту, но и проверка безопасности. Социальные службы работают в связке с сотрудниками МЧС.
В Минске произошли подтопления 40 участков автомобильных дорог. В пригороде больше всего от непогоды пострадал агрогородок Колодищи. Там повреждены кровли 17 жилых домов.
На полигоне научно-исследовательского института МЧС собрались журналисты и блогеры со всей страны. Они прошли полный цикл спасательных испытаний: от взлета на вертолете Ми-26 до тушения условного пожара и спасения на воде.
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