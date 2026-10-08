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Новости по тегу #Евгений Барановский

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го
08 октября 2026 09:01

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»
31 июля 2026 12:15

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»

Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей
25 июля 2026 17:00

Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей

Безопасность детей на каникулах: МЧС призывает родителей к максимальной бдительности
08 июня 2026 07:09

Безопасность детей на каникулах: МЧС призывает родителей к максимальной бдительности

В Беларуси с начала 2026-го произошло более 300 природных пожаров – МЧС
18 марта 2026 10:50

В Беларуси с начала 2026-го произошло более 300 природных пожаров – МЧС

МЧС: подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех областях Беларуси
18 марта 2026 06:32

МЧС: подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех областях Беларуси

С начала 2026-го в Беларуси зафиксированы два случая гибели людей на водоёмах
17 января 2026 13:37

С начала 2026-го в Беларуси зафиксированы два случая гибели людей на водоёмах

Барановский о циклоне «Улли»: это заслуга всех экстренных служб, что люди не прочувствовали чрезвычайной ситуации
12 января 2026 16:45

Барановский о циклоне «Улли»: это заслуга всех экстренных служб, что люди не прочувствовали чрезвычайной ситуации

Препятствий для движения транспорта из-за циклона не отмечается – начальник главного управления ГАИ МВД
09 января 2026 14:26

Препятствий для движения транспорта из-за циклона не отмечается – начальник главного управления ГАИ МВД

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?
06 декабря 2025 13:13

Главное – позаботиться о старшем поколении! Как работают социальные службы?

Спасатели устраняют последствия непогоды в Минске
30 июля 2025 07:44

Спасатели устраняют последствия непогоды в Минске

80 журналистов прошли путь от тушения пожара до взаимодействия с отрядом «ЗУБР»
19 июля 2025 08:24

80 журналистов прошли путь от тушения пожара до взаимодействия с отрядом «ЗУБР»