Новости по тегу #Погода в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус».
В ближайшие дни все чаще на территорию Беларуси будут выходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, порывистый ветер и густые туманы.
За фронтальными разделами, смещающимися с Западной Европы, в страну будут поступать свежие морские воздушные массы атлантического происхождения.
Столбики термометров в дневные часы местами поднимутся до 21-23 градусов тепла.
1 октября Брестская область встретит второй осенний месяц с июльским настроением – воздух прогреется до +21 градуса.
Существенных осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться туман.
В начале недели в республику начнут поступать холодные неустойчивые массы с севера Скандинавии.
На предстоящей неделе ожидается чередование областей повышенного атмосферного давления. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах не исключены грозы.
За считаные часы столбики термометров в западных регионах опустились сразу на 15 градусов.
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности: в большинстве районов воздух прогреется до 29 градусов. А на юго-западе зной достигнет пиковых 32 градусов.
Прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода, которая обусловит область повышенного атмосферного давления.
Атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся из Западной Европы, обусловят неустойчивый характер погоды.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00