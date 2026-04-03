Какие женщины чаще делают бьюти-процедуры? Социальный портрет любителя косметологии от «Эксперт+»

Экономисты называют сферу красоты антикризисной. Бьюти – это рынок, который не падает никогда. Многие продолжают ухаживать за собой даже в периоды нестабильности. Внешний вид – важная часть социальной уверенности. В ней как раз больше нуждаются женщины. Поэтому пока они составляют абсолютное большинство среди посетителей салонов красоты.
Ольга Атаманова, заведующая медицинским центром «Эксперт+»:
Около 70 % женщин в возрасти от 30 до 50 лет. Что касается социального портрета, то я бы написала его так – это работающая женщина, чаще всего офисный сотрудник или чья деятельность подразумевает большое количество контактов с людьми. Это женщина, которая в той или иной степени регулярно посещает косметолога. Чаще всего это женщины, которые не впервые обращаются к косметологу. Они знакомы с косметологическим арсеналом, имели опыт положительный процедур и приходят повторно. Меньшая часть пациенток осознанно подходит к вопросу. Обращается в первую очередь на консультацию к врачу-косметологу. С последующим подбором оптимальных процедур, оптимального курса, выбор аппаратных или инъекционных методик.
Даже самые известные люди, несмотря на доступ к передовым технологиям и лучшим специалистам в области косметологии и пластической хирургии, не застрахованы от естественных процессов старения. Поэтому специалисты утверждают: личного косметолога нужно иметь уже к 25 годам, а то и раньше.
Ольга Атаманова:
Если говорить о возрасте женщин, я не вижу ничего негативного в этом. Потому что о красоте, состоянии кожи необходимо начинать заботиться раньше. Тогда в будущем кожа будет выглядеть хорошо.
Быть красивым, ухоженным человеком в XXI веке – не проблема. Важно изменить отношение к себе и с удовольствием пользоваться достижениями цивилизации в любом возрасте, особенно серебряном.
Ольга Атаманова:
Я за то, чтобы стареть здорово и стареть красиво. Пользоваться всеми возможностями современной медицины, определяя для себя рамки возможного – насколько инвазивные процедуры я хочу выбрать. Это будут уходовые процедуры или аппаратные процедуры. Поэтому я за умеренность, комбинацию, доверие к специалисту, который поможет подобрать мне то, что подойдет. Поможет мне быть лучшей версией себя.
*На правах рекламы.