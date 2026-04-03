Какие женщины чаще делают бьюти-процедуры? Социальный портрет любителя косметологии от «Эксперт+»

Экономисты называют сферу красоты антикризисной. Бьюти – это рынок, который не падает никогда. Многие продолжают ухаживать за собой даже в периоды нестабильности. Внешний вид – важная часть социальной уверенности. В ней как раз больше нуждаются женщины. Поэтому пока они составляют абсолютное большинство среди посетителей салонов красоты.

Ольга Атаманова, заведующая медицинским центром «Эксперт+»:

Около 70 % женщин в возрасти от 30 до 50 лет. Что касается социального портрета, то я бы написала его так – это работающая женщина, чаще всего офисный сотрудник или чья деятельность подразумевает большое количество контактов с людьми. Это женщина, которая в той или иной степени регулярно посещает косметолога. Чаще всего это женщины, которые не впервые обращаются к косметологу. Они знакомы с косметологическим арсеналом, имели опыт положительный процедур и приходят повторно. Меньшая часть пациенток осознанно подходит к вопросу. Обращается в первую очередь на консультацию к врачу-косметологу. С последующим подбором оптимальных процедур, оптимального курса, выбор аппаратных или инъекционных методик.

Даже самые известные люди, несмотря на доступ к передовым технологиям и лучшим специалистам в области косметологии и пластической хирургии, не застрахованы от естественных процессов старения. Поэтому специалисты утверждают: личного косметолога нужно иметь уже к 25 годам, а то и раньше.

Ольга Атаманова:

Если говорить о возрасте женщин, я не вижу ничего негативного в этом. Потому что о красоте, состоянии кожи необходимо начинать заботиться раньше. Тогда в будущем кожа будет выглядеть хорошо.

Быть красивым, ухоженным человеком в XXI веке – не проблема. Важно изменить отношение к себе и с удовольствием пользоваться достижениями цивилизации в любом возрасте, особенно серебряном.