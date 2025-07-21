Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки как Форум регионов и «ИННОПРОМ»? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации. БЦК дважды попала в Книгу рекордов Беларуси по результатам 2024-го

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике холдинга «Белорусская цементная компания»:

Если взять загрузку производственных мощностей, то эти рекорды по экспорту прежде всего связаны тоже с объемами производства. По объемам производства тоже. За прошлый год предприятия холдинга попали в Книгу рекордов Беларуси. 104,8 % загрузили мощности, и 16 июля было, получается, награждение по двум рекордам – рекорды по экспорту в Книгу рекордов в Беларуси и рекорды по производству. Жилье, бетонные дороги в России строятся из белорусского цемента – замгендиректора БЦК.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

На самом деле, поменялась социальная ориентация российского правительства радикально после СВО. То есть поддержка населения вот этой спецоперации требует соучастия в социальных каких-то гарантиях. Поэтому это жилье для участников спецопераций, это жилье для малоимущих. Владимир Путин об этом постоянно говорит. Поэтому вот на этом пике и необходимо хайпануть, в принципе, что и делает цементная компания. «Раскупается все». Вот какой ажиотаж на наши продукты на ярмарках в РФ

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Максимально, где возможно, мы присутствуем. Но все равно мы должны трезво относиться ко многим вещам. Российские регионы – это максимальный объем рынка реализации для нас. Не КНР, не другие регионы, а все-таки российские регионы. И, конечно, мы должны там находиться в приоритете. Нужно очень гибко относиться к ценовому фактору. Мы проводили Дни Минска в Казани, в Уфе, в других регионах. Поверьте, ярмарки, на которые мы привозили продукцию других регионов, у нас же переработки нет в Минске, но Гомель, Брест, Витебск привозили свою уникальную продукцию, самую вкусную. Вы не поверите, какие там были очереди. Раскупается все. И поэтому, когда говорят «дорого», это говорят сети. Для них это дорого. А для потребителя российского недорого. Понимаете? Но есть война внутренняя сетей. У них тоже глобализация, сети захватывают объемы, конечно же, они хотят больше себе оставлять какой-то доходной части. И вот здесь то, что было сказано, что очень важно находить прямые контакты непосредственно с сетями крупнейшими в российских регионах, потому что ярмарки – это хорошо, но это не те объемы. И действительно вот тут нужно как бы нам работать, потому что нашим производителям нужно тоже трезво к этому относиться и пищевой продукции, и парфюмерной продукции, и разной, и легкой промышленности. Сегодня крайне сложно войти в сеть России. От «МАЗ-Купава» до «Луча» – о каких предприятиях Минска не знают в России, рассказала Лазаревич. Орфографические ошибки и другой состав – как подделывают белорусские продукты в России Кирилл Казаков, СТВ:

Наши марки подделывают в России. Или это уже проходящая история?

Юлия Машук, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:

Нет, это не проходящая история. Особенно с маслом, когда присылают этикетки, где есть ошибка в адресе. У нас периодически заводы переезжают на другие улицы непонятные, есть просто орфографические ошибки. Нам иногда даже наши оптовые покупатели сообщают сначала с претензией о том, что вот вы слили рынок. Оказывается, и не мы, и продукт не наш. Начинаешь его раскладывать, если это то же масло, по сегментам, а там есть в составе растительное масло. Если у нас хоть один из заводов начнет использовать растительное масло в своем производстве, завод не будет работать. Ни Минсельхозпрод ему этого не позволит, ни Россельхознадзор им этого не позволит, потому что у нас, несмотря на то, что мы работаем в тандеме, нам впереди в обязательном порядке нужно договориться о совместном производстве, определить какие-то стратегии развития мясо-молочной промышленности, чтобы у нас ни птица не пропадала, ни яйцо не пропадало, чтобы масло мы не искали. Читайте также: Юлия Машук: белорусская продукция в России считается премиум по многим позициям Гриц: если мы поддержим российских производителей, то поддержка должна быть не в ущерб белорусским Игнатюк: МАЗ произведет 2,3 тысячи единиц пассажирской техники – половина пойдет в Россию 4/5 уличной экспозиции на выставке в Нижнем Новгороде заняла белорусская техника!

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Например, та же выставка в Нижнем Новгороде. Если так посмотреть сверху, 4/5 всей выставки это была белорусская техника. Я говорю про улицу. Если под крышей был паритет, то там 4/5. Буквально несколько машин ГАЗ в различных модификациях – наших комбайнов и тракторов было больше, чем даже ГАЗ, который производится в Нижнем Новгороде. Надежда Лазаревич:

Нет ни одного региона, где не присутствуют те или иные предприятия на выставках. И действительно просто кто-то выбирает один регион, потому что им больше интересен, где-то больше присутствует пищевая отрасль, где-то промышленная. Конечно же, есть и такой вопрос, что дорогостоящие выставки российские. И действительно, наши производители считают ресурсы как рачительные белорусы. Но есть поддержка местных органов власти, мы готовы дотировать, мы об этом говорим. У Минска есть такая возможность – [дотировать – прим. ред.] наших субъектов хозяйствования на участие в выставках, и мы возмещаем часть расходов. Иногда мы уговариваем, иногда мы настаиваем на участии в той или иной выставке. Но это необходимо. Конюшко: за счет средств российского кредита реализуется 26 интеграционных процессов. Беларусь – активный игрок на авиационно-строительном рынке России