Когда будет готов белорусско-российский самолёт – рассказали в Минпроме

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Алена Сырова, СТВ:

Что там с самолетами?

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Самолет будет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда? Какой срок?

Андрей Конюшко:

По планам 2028-й год стоял. Но после переговоров, которые идут за рамками информационного поля, стоит задача – максимально ускорить этот процесс.

Кирилл Казаков:

Чтобы вы все понимали, тот самолет, который он заменяет, это Ан-2. Это самолет основной, который перевозит пассажиров, предположим, по Дальнему Востоку, по Сибири. То есть это очень важная техника для России.