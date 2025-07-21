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Когда будет готов белорусско-российский самолёт – рассказали в Минпроме

21 июля 2025 17:26
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Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Когда будет готов белорусско-российский самолёт – рассказали в Минпроме-2

Алена Сырова, СТВ:
Что там с самолетами?

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Самолет будет.

Кирилл Казаков, СТВ:
Когда? Какой срок? 

Андрей Конюшко:
По планам 2028-й год стоял. Но после переговоров, которые идут за рамками информационного поля, стоит задача – максимально ускорить этот процесс.

Кирилл Казаков:
Чтобы вы все понимали, тот самолет, который он заменяет, это Ан-2. Это самолет основной, который перевозит пассажиров, предположим, по Дальнему Востоку, по Сибири. То есть это очень важная техника для России.

# Предприятия Беларуси # Андрей Конюшко # Беларусь-Россия # Союзное государство

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