Прямой эфир

«Мы передаём не просто детали, а ещё и технологию». Надежда Лазаревич рассказала, что белорусы получают взамен

21 июля 2025 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

«Мы передаём не просто детали, а ещё и технологию». Надежда Лазаревич рассказала, что белорусы получают взамен-2

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Даже сейчас есть предприятие, которое в городе Минске не только с учетом компетенции, расширения этих компетенций, мы для них уже строим даже новые предприятия, строим новые технологии. И мы приобретаем оборудование для того, чтобы расширять свои компетенции и поставлять детали. И правильно вы сказали, да, мы можем ее изготовить, но на сегодняшний момент мы передаем не просто детали, мы передаем еще и технологию. У нас же очень многие предприятия, которые сейчас уже работают в создании ПО совместно, например, с какими-то деталями уникальными.

Алена Сырова, СТВ:
Мы-то передаем технологию, а нам какие технологии передают?

Надежда Лазаревич:
Чтобы произвести, нам дают КД на определенные детали, то, чего никогда не давали. Вы правильно сказали. Действительно, это было табу. На сегодняшний момент оно более открыто, и действительно, у нас есть и программы, подписанные обязательства, где мы должны под чертежи уже освоить свою продукцию.

# Технологии # Беларусь-Россия # Надежда Лазаревич

Другие новости рубрики

Все новости
Вас там любят, знают и всегда приглашают в гости – Лукашенко передали большой привет из Самары
21 июля 2025 17:36

Вас там любят, знают и всегда приглашают в гости – Лукашенко передали большой привет из Самары

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»
21 июля 2025 17:30

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»

Муковозчик о косметических тратах кабинета Шольца: даже под макияжем любят-то не их
21 июля 2025 17:30

Муковозчик о косметических тратах кабинета Шольца: даже под макияжем любят-то не их