Выездные бригады медиков работают во всех хозяйствах Беларуси
На пульсе уборочной держат руку и медики. Каждый день перед тем, как выйти в поле, механизаторы проходят строгий медицинский осмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи контролируют не только самочувствие аграриев в начале жатвы, но и следят за их рационом питания и соблюдением питьевого режима в течение всего дня.
Для Сергея Дрозда это уже 31-я жатва. Этот год, признается опытный механизатор, один из самых сложных. Работы идут в параллель, убирают сразу несколько культур, занимаются укосом трав, готовят почву к севу. Нагрузка колоссальная, вносит коррективы и погода.
Влаги много, дождей. Осень тоже была сложная.
За каждым пройденным гектаром стоит огромный труд агрария. В период жатвы их работа становится особенно напряженной. Чтобы не допустить физического переутомления, здоровье каждого работника на контроле медиков.
Дарья Афонская, заместитель главного врача Несвижской центральной районной больницы:
Когда начинаются уборочные работы, тогда проводится предрейсовый осмотр каждый день. Если сотруднику становится нехорошо и он чувствует, что нужно оказание медпомощи, он обращается в учреждение, и ему оказывается помощь. В каждой амбулатории есть закрепленный сотрудник, помощник врача либо врач, который проводит медосмотр.
Артериальное давление, температура, общее самочувствие – ежедневно полный чек-ап организма. На базе хозяйства организованы выездные бригады врачей.
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