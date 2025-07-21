Выездные бригады медиков работают во всех хозяйствах Беларуси

На пульсе уборочной держат руку и медики. Каждый день перед тем, как выйти в поле, механизаторы проходят строгий медицинский осмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи контролируют не только самочувствие аграриев в начале жатвы, но и следят за их рационом питания и соблюдением питьевого режима в течение всего дня.

Для Сергея Дрозда это уже 31-я жатва. Этот год, признается опытный механизатор, один из самых сложных. Работы идут в параллель, убирают сразу несколько культур, занимаются укосом трав, готовят почву к севу. Нагрузка колоссальная, вносит коррективы и погода.

Влаги много, дождей. Осень тоже была сложная.