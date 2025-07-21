От «МАЗ-Купава» до «Луча» – о каких предприятиях Минска не знают в России, рассказала Лазаревич

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Минск является витриной. Конечно же, все знают наших флагманов. И понятно, что все прекрасно знают и МАЗ, и Минский тракторный завод, и «Белкоммунмаш», и «АМКОДОР». Но в Минске очень много других компетенций. И даже тот же МАЗ, который делает не только автобусы, а и другую технику узкопрофильную, специализированную.

И тот же «МАЗ-Купава», который мало кто знает. То, что делают местные органы власти, мы их, скажем так, внедряем в более детальные вопросы, внедряем в более интересные проекты. Вот у нас был Санкт-Петербург, конечно же, флагман, наш Минский автомобильный завод принимал, и понятно, что увеличен в два раза контракт, который будет выполнен до конца этого года. Но вместе с тем мы поехали и в Минский технопарк, где увидели совершенно других субъектов.

Это те субъекты, которые не настолько на слуху, но очень интересны и актуальны, в том числе и для данного региона. И буквально уже сейчас проговариваются вопросы по подписанию контрактов и поставке технологий и продукции, о которых они не знали. Поэтому, конечно же, в каждом регионе есть очень много уникальных проектов, которые мы как бы сопровождаем, и о которых мало кто знает в других регионах.

И вот это наша большая задача. Плюс вы должны понимать, что любой губернатор, когда он чувствует поддержку местных органов власти, что мы гарантируем, что наш завод выполнит обязательства, что мы будем сопровождать этот проект, он для нас будет в приоритете. Это тоже как точка такая отправная и как бы точка уверенности, что мы будем работать. Мало кто знает о том, что у нас, например, есть Минский часовой завод «Луч».