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Новости по тегу #Андрей Конюшко

Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»
04 апреля 2026 13:48

Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Новая страница в сотрудничестве! В Астане пройдёт первый белорусско-казахстанский аграрный форум
22 октября 2025 17:32

Новая страница в сотрудничестве! В Астане пройдёт первый белорусско-казахстанский аграрный форум

Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси
07 октября 2025 13:53

Центры компетенций появятся во всех регионах Беларуси

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%
28 сентября 2025 07:51

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
25 сентября 2025 14:10

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты
21 июля 2025 19:31

Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты

Когда будет готов белорусско-российский самолёт – рассказали в Минпроме
21 июля 2025 17:26

Когда будет готов белорусско-российский самолёт – рассказали в Минпроме

Конюшко: за счёт средств российского кредита реализуется 26 интеграционных процессов
21 июля 2025 15:58

Конюшко: за счёт средств российского кредита реализуется 26 интеграционных процессов

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на $130 млн
25 мая 2019 11:53

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на $130 млн

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины
24 октября 2018 19:48

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Более 7 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Гомельской области
16 января 2017 07:26

Более 7 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Гомельской области