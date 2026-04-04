Новости по тегу #Андрей Конюшко

С энтузиазмом на помощь в Борисовское лесничество отправились представители Министерства промышленности, а также предприятия «АМКОДОР». Они высадили свыше 10 тысяч саженцев ели и сосны.
Он представляет значительный интерес для представителей АПК двух стран и, безусловно, откроет новую страницу в экономическом сотрудничестве наших государств.
В Гомеле обсудили перспективы развития инженерного образования.
Предприятия машиностроения демонстрируют достойные результаты.
В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект.
Что в России строят из белорусского цемента? Почему наши продукты – это премиум? За чем россияне выстраиваются в очереди на ярмарках? Как белорусское машиностроение покоряет выставки Российской Федерации? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
«По планам 2028-й год стоял. Но после переговоров, которые идут за рамками информационного поля, стоит задача – максимально ускорить этот процесс».
«Поэтому во всех этих направлениях и в автомобилестроении, и в самолетостроении, и в производстве компонентной базы идет планомерная ежедневная работа по реализации тех проектов, которые обеспечат даже не импортозамещение, а импортонезависимость нашего Союзного государства».
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52