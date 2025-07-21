Игнатюк: МАЗ произведёт 2,3 тыс. единиц пассажирской техники – половина пойдёт в Россию

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько вы планируете нарастить поставки в Россию вот в этом году.
Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по экономике:
Что касается пассажирской техники, например, многие знают, что мы в этом году ввели в эксплуатацию новый цех автобусного завода, и у нас в этом году задача – произвести 2 300 единиц пассажирской техники, больше половины из нее пойдет в Российскую Федерацию, ну или около половины.
Алена Сырова:
Вы успеете это сделать?
Александр Игнатюк:
Вторая половина – это в основном белорусский рынок.
Алена Сырова:
Вы успеете это сделать в этом году?
Александр Игнатюк:
Все идет по графику.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У них нет другого шанса. Обязательства по инновационному проекту. Перед Минском и нашей страной.
Александр Игнатюк:
Подписан большой контракт на электробусы, инновационный продукт. Большой контракт на гармошки, на сочлененные автобусы в Санкт-Петербург. Также за последние два месяца мы, наверное, порядка 500 единиц выиграли конкурсов в Российской Федерации. В Краснодар, например, 150 единиц, во Владивосток порядка 60 единиц, Владимир, Норильск, ну и ряд еще других городов.