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Игнатюк: МАЗ произведёт 2,3 тыс. единиц пассажирской техники – половина пойдёт в Россию

21 июля 2025 17:10
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Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Игнатюк: МАЗ произведёт 2,3 тыс. единиц пассажирской техники – половина пойдёт в Россию-2

Алена Сырова, СТВ:
Насколько вы планируете нарастить поставки в Россию вот в этом году.

Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по экономике:
Что касается пассажирской техники, например, многие знают, что мы в этом году ввели в эксплуатацию новый цех автобусного завода, и у нас в этом году задача – произвести 2 300 единиц пассажирской техники, больше половины из нее пойдет в Российскую Федерацию, ну или около половины.

Алена Сырова:
Вы успеете это сделать?

Игнатюк: МАЗ произведёт 2,3 тыс. единиц пассажирской техники – половина пойдёт в Россию-4

Александр Игнатюк:
Вторая половина – это в основном белорусский рынок.

Алена Сырова:
Вы успеете это сделать в этом году?

Александр Игнатюк:
Все идет по графику.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У них нет другого шанса. Обязательства по инновационному проекту. Перед Минском и нашей страной.

Александр Игнатюк:
Подписан большой контракт на электробусы, инновационный продукт. Большой контракт на гармошки, на сочлененные автобусы в Санкт-Петербург. Также за последние два месяца мы, наверное, порядка 500 единиц выиграли конкурсов в Российской Федерации. В Краснодар, например, 150 единиц, во Владивосток порядка 60 единиц, Владимир, Норильск, ну и ряд еще других городов.

# Предприятия Беларуси # Александр Игнатюк # Беларусь-Россия # Надежда Лазаревич # Союзное государство

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