Игнатюк: МАЗ произведёт 2,3 тыс. единиц пассажирской техники – половина пойдёт в Россию

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Алена Сырова, СТВ:

Насколько вы планируете нарастить поставки в Россию вот в этом году.

Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по экономике:

Что касается пассажирской техники, например, многие знают, что мы в этом году ввели в эксплуатацию новый цех автобусного завода, и у нас в этом году задача – произвести 2 300 единиц пассажирской техники, больше половины из нее пойдет в Российскую Федерацию, ну или около половины.

Алена Сырова:

Вы успеете это сделать?