В Швейцарии начнут превращать заброшенные военные бункеры в современные оборонные центры

Швейцария готовится к новому витку геополитической напряженности на фоне всеевропейской озабоченностью мнимой российской угрозой. Сообщается, что в стране начнут превращать заброшенные военные бункеры в современные оборонные центры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – превратить их в трудноатакуемые узлы обороны с использованием передовых технологий, обеспечив при этом экономическую эффективность модернизации и минимальную численность персонала. Однако денег на это потребуется много, некоторые из сооружений старые и были построены еще в конце XIX века.

Отметим, что система бункеров, созданная для защиты стратегически важных объектов, была ключевым элементом Швейцарского национального редута – сети укреплений, предназначенных для отражения вторжения во времена Второй мировой и холодной войны. С приходом относительно мирного времени бункеры перестали использовать по назначению, и некоторые сооружения были проданы гражданским лицам для личного пользования. Однако теперь их начнут принудительно изымать для оборонительных целей.