В Польше в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство квартир

За этот период было построено 46 тысяч квартир, что на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение количества выданных разрешений на строительство также тревожный сигнал для Польши. С января по апрель 2025 года показатель снизился почти на 10 % и составил чуть более 63 тысяч жилых помещений. А отчет Центрального статистического управления за первый квартал года свидетельствует о том, что снижение объемов продаж происходит на фоне замедления экономики страны и высоких процентных ставок в секторе жилой недвижимости.