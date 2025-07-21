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В Польше в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство квартир

21 июля 2025 19:49
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Строительный сектор Польши переживает не лучшие времена. Как сообщает местное экономическое издание, в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство жилья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство квартир-2

За этот период было построено 46 тысяч квартир, что на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение количества выданных разрешений на строительство также тревожный сигнал для Польши. С января по апрель 2025 года показатель снизился почти на 10 % и составил чуть более 63 тысяч жилых помещений. А отчет Центрального статистического управления за первый квартал года свидетельствует о том, что снижение объемов продаж происходит на фоне замедления экономики страны и высоких процентных ставок в секторе жилой недвижимости.

# Недвижимость # Международная политика

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