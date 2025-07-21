Юлия Машук: белорусская продукция в России считается премиум по многим позициям

Кирилл Казаков, СТВ: Смотрите, когда у них там яйца и масло пропали? Мы же, собственно говоря, всё им предоставили. Вы говорите, там конкуренция, но у них же вот пропадают периодически какие-то группы товаров.

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Юлия Машук, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:

Скажем так, масло там пропало, это была какая-то совместная акция с трейдерами. Получилось два момента. Первое, для того чтобы на российской полке активно появилось дешевое вот это масло-спред, которое белорусов мы уже никогда в жизни не заставим кушать. Даже то, что сделано в России, это все равно значительно выше качество, чем то, что было спровоцировано и сейчас заехало в Российскую Федерацию. Сейчас белорусский производитель активно доказывает, восстанавливает себя и свое имя, потому что мы не можем опуститься до той цены, которая есть сегодня вот на эти спреды. Да, мы их помним только в советское время, в пластиковых баночках...

Алена Сырова, СТВ:

Получается, что для россиян сейчас главнее цена, чем качество и вкус? То есть мы дороже там, да?

Юлия Машук:

Мы дороже за счет качества. Мы считаемся по многим позициям премиум все-таки продукцией. Но когда создался прецедент, что нашей продукции нет на полке, то российский потребитель привык, увидел вот эту продукцию. И сейчас нам нужно обратно отвоевывать свое место на полке, доказывая, что мы нужны. Но когда потребитель, уже видевший на полке пачку масла за 200 рублей, ему очень сложно понять, почему лежит белорусское, которое стоит 300 рублей. Да, стоит, потому что там в составе только сливки. Там нет растительных масел.

Алена Сырова:

То есть вся эта история молочной войны не прошла бесследно для нас?

Юлия Машук:

Она циклична, она не проходит бесследно, конечно.