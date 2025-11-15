Прямой эфир

Новости по тегу #Виктор Сидоренко

В Беларуси стартовал новый этап цифровизации системы здравоохранения – узнали подробности
15 ноября 2025 15:12

В Беларуси стартовал новый этап цифровизации системы здравоохранения – узнали подробности

Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты
21 июля 2025 19:31

Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты

«Появились дополнительные графы». Минздрав прокомментировал новые сертификаты о вакцинации
09 февраля 2022 17:30

«Появились дополнительные графы». Минздрав прокомментировал новые сертификаты о вакцинации

Электронная медкарта появится у каждого белоруса: в ней будут храниться данные с момента рождения
01 ноября 2021 14:07

Электронная медкарта появится у каждого белоруса: в ней будут храниться данные с момента рождения

«Путешествуй без COVID-19» хотят сделать удобнее: туда будут поступать также данные о вакцинации
01 ноября 2021 13:53

«Путешествуй без COVID-19» хотят сделать удобнее: туда будут поступать также данные о вакцинации

«Хороший пример взаимовыгодного сотрудничества». Dana Holdings увеличивает закупку цемента у крупнейшего белорусского производителя
25 апреля 2021 17:54

«Хороший пример взаимовыгодного сотрудничества». Dana Holdings увеличивает закупку цемента у крупнейшего белорусского производителя

Почему кибертерроризм – это серьёзное преступление? Мнение Григория Азарёнка
15 сентября 2020 16:56

Почему кибертерроризм – это серьёзное преступление? Мнение Григория Азарёнка