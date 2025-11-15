Новости по тегу #Виктор Сидоренко

«Изменится парадигма взаимоотношения пациента с организацией здравоохранения».
Что в России строят из белорусского цемента? Почему наши продукты – это премиум? За чем россияне выстраиваются в очереди на ярмарках? Как белорусское машиностроение покоряет выставки Российской Федерации? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
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