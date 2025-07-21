Жильё, бетонные дороги в России строятся из белорусского цемента – замгендиректора БЦК

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике холдинга «Белорусская цементная компания»:

Не очень экспортоориентированно, но тем не менее на сегодняшний день по экспорту Белорусская цементная компания максимальные объемы реализует за все существование предприятия. Значит, у нас тоже такие принципы, как и во всех предприятиях. Это белорусский бренд, естественно, начали с качества, то есть чтобы цемент был качественным. Кирилл Казаков, СТВ:

Что в России такого знакового построили? Виктор Сидоренко:

Жилье строится из белорусского цемента, бетонные дороги строятся из белорусского цемента. И в продолжение первого вопроса, то чем мы привлекаем? В России тоже огромная конкуренция на сегодняшний день по цементу. И кроме качества, сами понимаете, у них же свои лаборатории, все могут подбирать. Но тем не менее, еще немаловажный факт – это сервис и логистика. Если грубо сказать, то человеку надо, если он строит, привезти цемент прямо на строительный участок.

Сейчас ставят РБУ, фактически привозят туда песок, привозят щебень и должны привезти цемент. Замешать и положить, это уже их работа. А так фактически, чем мы привлекли, почему у нас такие рекордные показатели? Это, прежде всего, маршрутизация отправок, чтобы количество цемента доезжало быстрее. Второе, как бы разделили, получается, по работе по торговым домам, регионы. Если, грубо говоря, основной потребитель – Москва и Московская область, то там арендовали склады, так называемые, по цементному названию. То есть фактически покупатель знает, если он работает с нами, то цемент будет всегда. Не только в силосах, но туда подъезжают вагоны.

Алена Сырова, СТВ:

А с кем вы там конкурируете? Виктор Сидоренко:

Самый основной конкурент – это «Евроцемент». Это, естественно, самое крупнейшее предприятие, Российская Федерация. Это заводы, которые расположены непосредственно возле Санкт-Петербурга, Ленинградская область, Москва, Московская. Ну и в Брянске, здесь тоже ближе к расположению наших восточных заводов. Это Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер». И обязательно в сезон должен покупатель получить цемент. В такой специфике работы заводов, с учетом температур, как правило, в летний период во всех заводах и в российских, и в наших осуществляются поломки как плановые, так и неплановые. И, соответственно, остановить в процессе стройку – это ЧП…