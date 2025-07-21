Казакевич: белорусский троллейбус – узнаваемый бренд, сопоставимый с трактором МТЗ

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «Белкоммунмаш»: Для нашего предприятия, скажем так, вот этот подход «мы просто сбываем», то есть продаем то, что произвели, никогда не был свойственным, я достаточно ответственно заявляю. Несмотря на то, что наше предприятие является достаточно компактным, небольшое предприятие, и мы на рынке Российской Федерации вот с теми продуктами, с которыми мы присутствуем, то есть мы присутствуем по-разному, потому что белорусский троллейбус – это в достаточной степени хорошо узнаваемый продукт и бренд, вполне сопоставимый, в принципе, для специалистов с, например, тем же трактором МТЗ.

Кирилл Казаков, СТВ: Оказывается, что мировая столица троллейбусов – это Минск. 61 маршрут, там что-то около 600 километров и так далее, и тому подобное. Москва до этого была, она лишилась троллейбусов. У меня вопрос. Куда вы сейчас их поставляете, если бывшее все советское пространство троллейбусы сворачивает и чем вы заменяете?

Александр Казакевич:

Скажем так, оценка того, что постсоветское пространство сворачивает троллейбусные сети, то есть да, был момент, когда массово отказывались от троллейбусного движения в силу того, что поддержание инфраструктуры – это достаточно дорогостоящая история. Но на сегодняшний день очень многие регионы эту историю переосмыслили, и, к сожалению, они уже сами констатируют то, что возврат невозможен к троллейбусному движению, потому что, опять-таки, дорого.

Но при этом при всем они говорят о том, что это все равно по-прежнему экологичный, эффективный и популярный вид транспорта. А чем заменяем? Отвечая на ваш вопрос. Если электробус где-то дорого, то есть, например, такая история и такой продукт, как троллейбусы с автономным ходом.

То есть это троллейбусы, которые имеют на борту батарею и какую-то часть маршрута могут ехать без наличия контактной сети.