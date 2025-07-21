«Юность» уверенно обыграла «Шахтёр» в товарищеском матче

Команды хоккейной Экстралиги продолжают активно готовиться к новому сезону. Свою игровую форму клубы проверяют в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня столичная «Юность» принимала солигорский «Шахтер». Действующие чемпионы страны уверенно справились с «горняками». Счет на 11-й минуте открыл Дмитрий Колышкин. Во втором отрезке минчане упрочили свое преимущество – отличились Иван Рудяк и Александр Кулагин.

Заключительная двадцатиминутка осталась безголевой. Убедительные 3:0 в пользу «красно-синих». Также по договоренности команд прошла серия буллитов. Там реванш взяли подопечные Павла Перепехина.