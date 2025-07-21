Гриц: если мы поддержим российских производителей, то поддержка должна быть не в ущерб белорусским

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Что собой представляет индустриальная страна? Во-первых, мы входим в топ-10 стран по реальному сектору экономики, то есть обрабатывающей промышленности. Если в среднем мире уровень промышленности, который в конкретной стране где-то 31 %, то у нас это цифра 65 %. Один вопрос. Вроде все, делаем, сами удовлетворяем себя, импортозамещение. Но тут есть еще один нюанс, который рассматривается и плюс, и минус, и вот это в том числе относится к Российской Федерации. Это продажа. Вот продажа нашей продукции сегодня составляет где-то в среднем порядка 60 % продукции, которую мы должны произвести и продать. И мы конкурируем там или с местными производителями, в данном случае Российской Федерации, и даже говоря о МАЗ, надо понимать, что там есть КАМАЗ, там есть «Урал», так сказать, там как бы эта поляна не свободная.

Более того, Россия открыла, чтобы восполнить, заполнить эти ниши, которые образовались из-за санкций, открыла фактически китайцам рынок и на очень льготных условиях, фактически без тарифного регулирования. Поэтому с этой точки зрения вопрос координации тарифной политики, внешнеэкономической политики тоже относится к созданию равных условий и к продукту Союзного государства. Если мы поддержим российских производителей, то поддержка должна быть не в ущерб белорусским производителям.