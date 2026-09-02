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Новости по тегу #Георгий Гриц

ШОС трансформируется в мощный центр силы – эксперты
02 сентября 2026 16:57

ШОС трансформируется в мощный центр силы – эксперты

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц
16 августа 2026 19:35

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц

В чем главная опасность и главное преимущество Арктики? Ответил экономический аналитик
16 августа 2026 19:10

В чем главная опасность и главное преимущество Арктики? Ответил экономический аналитик

Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает
27 апреля 2026 16:53

Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает

Почему белорусские продукты востребованы в мире? Обсудили в ток-шоу
06 апреля 2026 18:53

Почему белорусские продукты востребованы в мире? Обсудили в ток-шоу

Гриц: Беларусь сегодня является донором продовольственной безопасности в мире
06 апреля 2026 16:20

Гриц: Беларусь сегодня является донором продовольственной безопасности в мире

Почему США срочно понадобился белорусский калий? Экономический аналитик – о снятии санкций
22 марта 2026 17:43

Почему США срочно понадобился белорусский калий? Экономический аналитик – о снятии санкций

Победоносной войны у Америки не получилось – Гриц
15 марта 2026 19:23

Победоносной войны у Америки не получилось – Гриц

ШОС и БРИКС являются площадками будущего – Гриц
04 января 2026 19:35

ШОС и БРИКС являются площадками будущего – Гриц

Гриц: по некоторым позициям Китай уже давно первый
04 января 2026 19:25

Гриц: по некоторым позициям Китай уже давно первый

Почему СНГ нельзя разрушать? Георгий Гриц ответил
22 декабря 2025 16:37

Почему СНГ нельзя разрушать? Георгий Гриц ответил

Зачем Беларуси сотрудничать с другими странами, если есть Россия? Эксперты объяснили
22 декабря 2025 16:08

Зачем Беларуси сотрудничать с другими странами, если есть Россия? Эксперты объяснили