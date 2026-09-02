Новости по тегу #Георгий Гриц

Главный аналитический вывод: в условиях тектонических сдвигов в мировой политике организация переходит к этапу системной защиты своего суверенитета – как технологического, так и финансового.
«Минск как партнер глобального атлантического проекта».
«Арктика является ярким примером глобального потепления, как регион, и глобального похолодания геополитического».
«В целом необходима сумма порядка 260 миллиардов».
На площадке ток-шоу «По существу» разгорелись дискуссии об аппетитах завтрашнего дня. В студии – самые компетентные эксперты.
«Глобальный кризис, глобальные проблемы сказываются на Беларуси по нескольким трендам».
«Порядка 90 % импорта калийных удобрений американским фермерам идет из Канады. Если ты объявляешь войну Канаде, необходим какой-то альтернативный источник этого стратегически важного сырья».
«Первая причина, с моей точки зрения, вот этого глобального хаоса, даже не в Трампе, а в состоянии американской экономики, которая сегодня является доминантой в мире»,
«Беларусь, несмотря на то, что по сравнению с учредителями ШОС, другими странами ШОС и БРИКС, относительно небольшая страна, мы имеем официальный статус».
«Вот по паритету покупательской способности Китай уже два или три года первый в мире. Конечно, по номиналу отстает от США, но все равно в топ-3 входит».
«С точки зрения СНГ, мне кажется, надо включить формат белорусской памяркоўнасці. Не надо разрушать то, что есть», – сказал экономический аналитик.
Мы с Российской Федерацией вместе не делаем тот объем рынка, который нужен нашей экономике и экономике Российской Федерации для стабильности, – отметил Петр Петровский.
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