Аграрии в боевом настрое! Как проходит жатва в Беларуси?
Белорусские аграрии мобилизовали все силы на уборочной. Они не сетуют на погоду и каждую погожую минуту ожидают прямо в поле. Тем временем уже убрано более 75 % посевов озимого ячменя. Самые высокие темпы сохраняют аграрии Гомельской и Брестской областей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот по урожайности лидирует Гродненская. Там получают свыше 50 центнеров с гектара. Всего зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 10 % площадей. Намолочено свыше 855 тысяч тонн хлеба нового урожая. На данном этапе большинство зерна получено с полей с озимым ячменем. К примеру, в одном из хозяйств Вороновского района обработано 80 % площадей. Приступили уже и к уборке ярового. Всего намолочено порядка 15 тысяч тонн зерна.
Алена Жиборт – не потерять ни зернышка.
Сейчас посмотрим, какая влажность зерна в поле, для того чтобы определить, можно ли начинать уборку. Влажность составляет 19,7 %, можем приступать.
Несмотря на прошедший накануне ливень, у аграриев сельхозпредприятия «Гирки» настрой боевой. Как только немного подсохло, сразу же за работу. Здесь время не теряют, каждую погожую минуту комбайны в поле.
Дмитрий Вайтонис, механизатор сельхозпредприятия «Гирки»:
Иногда приходится ждать 5-6 часов, пока просохнет, чтобы убрать без потерь.
Тадеуш Мушинский, директор сельхозпредприятия «Гирки»:
Мы всегда настроены по-боевому. Я думаю, что мы справимся с этими задачами и, как всегда, выйдем с достойным результатом.
В сельхозпредприятии «Гирки» в 2025 году уборке подлежит более 3 000 гектаров зерновых и зернобобовых. 550 из них занял озимый ячмень. Половину площадей уже прошли. Средняя урожайность лучше прошлогодней, но выше и влажность.
Валерий Винцкевич, главный агроном сельхозпредприятия «Гирки»:
В прошлом году мы убирали при влажности с поля 16-17 %, в этом году 20-21 %. Не получается, чтобы в поле зерно больше подсохло, потому что каждый день дождь. Дорабатываем зерносушильными комплексами.
Подробности в видео.