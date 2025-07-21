Белорусские клубы узнали потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» в случае победы по сумме двух поединков над словацким «Кошице» встретится с победителем пары «Раднички» из Сербии – «Клаксвик» из Фарерских островов. Если футболисты жодинского «Торпедо» одолеют израильский «Маккаби», то далее сыграют с лучшей командой в противостоянии польского «Ракува» и «Жилины» из Словакии.

Минское «Динамо» в случае успеха в матчах с албанским клубом «Эгнатия» сыграет либо со словенской «Олимпией», либо с андоррским «Интером». Встречи второго круга квалификации Лиги конференций состоятся 24 и 31 июля.