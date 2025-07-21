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Конюшко: за счёт средств российского кредита реализуется 26 интеграционных процессов

21 июля 2025 15:58
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Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Конюшко: за счёт средств российского кредита реализуется 26 интеграционных процессов-2

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Говоря о промышленном сотрудничестве с нашим основным партнером, хотел бы сказать, что мы точки соприкосновения нашли. Реализуются 26 интеграционных процессов за счет средств российского кредита.

Поэтому во всех этих направлениях и в автомобилестроении, и в самолетостроении, и в производстве компонентной базы идет планомерная ежедневная работа по реализации тех проектов, которые обеспечат даже не импортозамещение, а импортонезависимость нашего Союзного государства.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Андрей Конюшко

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