Минское «Динамо» готовится к ближайшим матчам под руководством Виталия Павлова

К предстоящим поединкам квалификации Лиги конференций футболистов минского «Динамо» готовит Александр Павлов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда под руководством Вадима Скрипченко неудачно стартовала в отборе Лиги чемпионов. «Динамовцы» уступили по сумме двух поединков болгарскому «Лудогорцу» со счетом 2:3. Вследствие чего еврокубковый сезон минчане продолжат во втором круге квалификации Лиги конференций. Их соперником станет албанский клуб «Эгнатия». Первая встреча состоится 24 июля в Венгрии, ответный поединок пройдет 31 июля на поле соперников.