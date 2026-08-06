Новости по тегу #Надежда Лазаревич

С 13 августа в Беларуси вступают в силу изменения в национальный стандарт школьной формы.
На узбекском рынке будут продвигать льняные, полульняные ткани и домашний текстиль.
Северный регион Беларуси готов к проектам с солнечным Узбекистаном.
Беларусь продолжает активно развивать стратегические партнерские связи и на восточном направлении. В центре внимания – сотрудничество с Китаем.
Речь шла о дальнейшем укреплении белорусско-китайского сотрудничества, взаимодействии в сфере здравоохранения, стандартизации и внедрения современных технологий.
В Казани выпускают одежду для сотен школьников. А местный промышленный сектор, где трудятся около миллиона человек, нуждается в качественной спецодежде.
Главным зарубежным партнером остается Россия – на нее приходится 90 % экспорта. Основу зарубежных поставок составляют трикотаж, льняные ткани и кожгалантерея.
Сегодня «Беллегпром» – это порядка 2 тысяч предприятий: кожгалантерея, аксессуары, одежда.
Экспозиция под названием «Мягкая сила Беларуси» открылась 11 июня.
Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы.
Речь идет не просто о магазине, а о полноценном выставочном пространстве – с продуманной концепцией, дизайнерскими решениями и линейкой товаров от постельного белья до декоративного текстиля.
Отчетная конференция собрала около 100 участниц из всех регионов страны.
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