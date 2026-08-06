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Новости по тегу #Надежда Лазаревич

Как изменится белорусская школьная форма и где искать проверенного производителя? Ответила Надежда Лазаревич
06 августа 2026 08:05

Как изменится белорусская школьная форма и где искать проверенного производителя? Ответила Надежда Лазаревич

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности
17 июля 2026 17:12

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности

Лукашенко пригласил узбекский бизнес в Витебскую область
09 июля 2026 18:08

Лукашенко пригласил узбекский бизнес в Витебскую область

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС
07 июля 2026 19:07

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС

Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске
07 июля 2026 11:05

Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске

Татарстан планирует закупать белорусские ткани для пошива школьной формы и спецодежды
23 июня 2026 11:02

Татарстан планирует закупать белорусские ткани для пошива школьной формы и спецодежды

Экспорт предприятий концерна «Беллегпром» увеличился на 150%
14 июня 2026 10:48

Экспорт предприятий концерна «Беллегпром» увеличился на 150%

Успех белорусского легпрома. Почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках?
13 июня 2026 16:52

Успех белорусского легпрома. Почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках?

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ
12 июня 2026 16:49

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ

«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество
18 мая 2026 11:02

«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество

Фирменный шоурум с белорусской продукцией откроют в жилом комплексе Минска
18 марта 2026 14:07

Фирменный шоурум с белорусской продукцией откроют в жилом комплексе Минска

Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома БСЖ подвели итоги деятельности
04 марта 2026 06:56

Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома БСЖ подвели итоги деятельности