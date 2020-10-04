Сотрудничество Беларуси и России на современном этапе. Подводим итоги VII Форума регионов

Новости Беларуси. На неделе Беларусь вместила в себя русский мир. Марафон губернаторских визитов, онлайн-переговоры сенаторов и управленцев предприятий. Это не келейная интеграция, это запланированный Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Договаривались еще год назад. Форум плановый, но неординарный. Хотя социальная дистанция не отдалила нас. Подробнее в материале Евгения Пустового.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области России:

Сегодня мы вынуждены в интересах общественного здоровья сохранять социальную дистанцию. Но мне кажется, в этот период, в период новых вызовов, с которыми сталкиваются наши страны, как раз дистанция между государствами значительно сокращается. Александр Лукашенко: фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества

Я погиб подо Ржевом, а он под Москвой.

Сапун-гора, Сапун-гора,

Как много связано с тобою! Эти строки знакомы для старшего поколения. Молодежный форум в рамках встречи регионов – это попытка наладить диалог между прошлым и будущим. Это попытка говорить на языке современности. Например, модно онлайн – так давайте создадим такой маршрут по местам боевой славы – от Владивостока до Бреста. Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России

Никита Рачиловский, студент исторического факультета БГПУ:

Беларусь и Россия будут помнить об этом событии, потому что это в каждой семье. Наверное, ни одну семью не обошло это событие. Это стало частью нашей культуры.

В российских вузах – 11 тысяч белорусских студентов, 1500 россиян обучаются в белорусских университетах и академиях. Это будущее Союзного государства. А вот о настоящем Александр Лукашенко говорит и в приветственном слове к участникам Форума, и на встрече с губернаторами. Паломничество руководителей российских регионов началось еще на прошлой неделе.

В Псковском регионе ждут белорусских строителей: агрогородки по нашему образу и подобию. А еще готовы осваивать белорусские технологии в АПК. Жители региона инициативу губернатора поддержали.

Дефицит врачей – тема болезненная для региона. Медицинские кадры хотят готовить в Витебске. Соглашение уже подписано. А пока в псковских больницах и поликлиниках вакантна половина мест. Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку

Даже коронавирус бессилен, когда речь идет о сотрудничестве с Брянской областью. По сравнению с 2019 годом подрос товарооборот. Давайте еще поднимем в раза три – до миллиарда долларов в год, предлагает белорусский лидер. Эту интеграционную почву могут улучшить именно белорусские удобрения. Встреча Президента с губернатором Брянской области. Главное о перспективах регионального сотрудничества двух стран

Например, только Иркутская область – как пять Франций. А если сложить все регионы, делегации которых побывали в эти дни в Минске? Необъятный рынок для нашей экспортоориентированной экономики. И этот дистанционный формат не влияет на подписание запланированных контрактов. Дальнейшая кооперация машиностроителей. Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%