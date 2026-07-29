Капсулу с посланием потомкам от ветеранов Великой Отечественной заложили в экспозицию Кургана Славы

В окрестностях Минска 29 июля запустили «машину времени», и следующая ее остановка – год 2045-й. Церемония передачи капсулы с посланием ветеранов Великой Отечественной войны, которая будет вскрыта в год 100-летия Великой Победы, состоялась у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реликвия, переданная в экспозицию «Мундир Героя», стала финалом акции, охватившей семь регионов страны, включая Брестскую крепость. Это событие объединило у монумента представителей власти, ветеранов и молодежь, подчеркивая связь поколений. Символично, что принять капсулу доверили воспитаннику военно-патриотического центра «Вектор» из Жодино.

Никита Макаревич, воспитанник центра патриотического воспитания «Вектор»:

Всегда нужно помнить о ветеранах, которые защищали нашу страну. И именно благодаря им мы сейчас живем под мирным небом. Алексей Анашечкин, старший офицер главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Закладывая эти капсулы, мы ставим целью таким символичным образом среди многочисленных потоков и массивов информации сохранить послание поколения победителей. Нашим уважаемым ветеранам есть что сказать и завещать своим потомкам.